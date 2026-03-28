Трамп допустил, что США могут прекратить поддержку НАТО

Американский лидер Дональд Трамп не исключил возможность прекращения поддержки НАТО из-за действий Альянса. Его заявления, сделанные в ходе выступления в Майами, передает РИА Новости.

"Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, судя по их действиям, я полагаю, нам необязательно быть рядом, не так ли?" – заявил глава Белого дома.

Он напомнил, что США тратят сотни миллиардов долларов в год на защиту НАТО.

Кроме того, Трамп заявил, что его следующей целью станет Куба. При этом он не раскрыл, что планирует делать в отношении островного государства.

"Я создал великие вооруженные силы. Я говорил, что их не придется использовать, но иногда приходится их задействовать", – добавил президент США.

Ранее Трамп заявлял, что страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива, который оказался закрыт для судов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тегеран предупреждал, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

