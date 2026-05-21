Трамп допустил, что может стать новым премьером Израиля

Американский президент Дональд Трамп допустил, что может попробовать баллотироваться на должность премьер-министра Израиля по окончании своего нынешнего срока. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

По словам Трампа, его рейтинг в Израиле составляет 99%, в связи с чем он может попробовать избраться на пост премьера.

Между тем рейтинг одобрения Трампа в США снизился до 35%. Таким обарзом, его рейтинг упал на один процентный пункт по сравнению с результатами аналогичного опроса в начале мая.

Среди республиканцев рейтинг неодобрения главы Белого дома составил 21%, тогда как в начале президентства Трампа этот показатель составлял 5%.

Ранее Трамп заявил, что выбор вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в качестве его преемников был бы "идеальным". Он также допустил, что Вэнс и Рубио могли бы составить "команду мечты" на выборах президента США 2028 года.