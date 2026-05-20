20 мая, 21:29

Происшествия

Сроки до 17 лет получили таксисты за хищение денег у участников СВО в Шереметьево

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Химкинский городской суд Подмосковья приговорил четырех таксистов, похищавших деньги у пассажиров, в том числе бойцов СВО, к срокам от 10 до 17 лет. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе судебной инстанции.

Установлено, что Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов являются участниками преступного сообщества, созданного для совершения тяжких и особо тяжких преступлений против собственности. В столичном аэропорту Шереметьево они прибегали к кражам, грабежам, разбою, вымогательству и мошенничеству.

В частности, таксисты убеждали жертву выпить жидкость с седативно-снотворным эффектом. Когда человек засыпал, они похищали его деньги.

По информации следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников спецоперации, прибывающих в аэропорт. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначальная стоимость к концу поездки существенно увеличивалась. За отказ платить пассажирам угрожали физическим насилием.

Злоумышленники вместе с другими лицами, в том числе правоохранителями, навязывали им под угрозой применения насилия услуги перевозки, проживания в гостинице и помощи в покупке билетов.

Химкинский суд также рассматривает еще одно дело о хищениях в Шереметьево. Как сообщали в Генпрокуратуре, 7 фигурантов вводили потерпевших в заблуждение, рассказывая им вымышленные истории о тяжелом материальном положении, опоздании на рейс и отсутствии денег на авиабилеты.

По данным следствия, преступная группа была сформирована в 2022 году и насчитывала около 40 человек. В конце апреля 2025 года по решению суда под стражу был заключен один из создателей мошеннической схемы Алексей Кабочкин, а также еще 15 фигурантов дела.

Также был арестован оперативный сотрудник линейного управления МВД в Шереметьево, отвечавший за вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям пострадавших.

