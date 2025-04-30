В Москве арестован организатор преступного сообщества за хищение средств участников СВО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы заключил под стражу на 2 месяца организатора преступного сообщества Алексея Кабочкина, которого обвиняют в вымогательстве средств у участников спецоперации, а также в краже и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Также арестованы на 2 месяца еще 9 фигурантов этого дела – Юсуф Тамалов, Сергей Айрапетов, Илья Павлов, Александр Вакуленко, Денис Терехов, Анварджон Маллаев, Ариф Мамедалиев, Гамзы Исмаилов и Араик Чивчян.

Ранее были отправлены в СИЗО на 2 месяца еще 6 фигурантов дела. Суд арестовал Алексея Андреева, Артура Юсупова, Игоря Морозова, Сергея Волоруева, Александра Лебедева и Виктории Калачаевой.

По версии следствия, злоумышленники в составе преступной группы похищали деньги участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево.

