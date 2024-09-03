РИА Новости: в деле о вымогательстве у бойца СВО могут появиться новые фигуранты

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Новые фигуранты могут появиться в деле о вымогательстве денег у ветерана СВО в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждает агентство, 21-летний ветеран получил 3 миллиона рублей после того, как был ранен в зоне СВО. Об этом узнали злоумышленники, которые сперва, прикрываясь знакомством с судьей, попросили у мужчины 250 тысяч рублей, а после некий Рауф Хубалиев, пообещав вернуть средства, выманил еще 150 тысяч рублей и скрылся.

При этом в материале не уточняется, каким образом у ветерана выманили деньги. Сам боец СВО после этого инцидента обратился в правоохранительные органы, однако, как утверждает мужчина, полицейский разорвал его заявление и заявил, что ничем не может ему помочь.

Ранее ветерана СВО Кирилла Сидорова из Горловки, который получил ранение, пытались завербовать мошенники для того, чтобы он пошел и залил зеленкой урну для голосования на выборах президента РФ. Так, мужчине позвонил якобы сотрудник сотовой компании из России, который сообщил мужчине о блокировке сим-карты. Тогда военный запаниковал и перевел по наводке аферистов все свои средства – 3 миллиона рублей.

После этого аферисты пообещали вернуть все средства лишь после того, как мужчина придет на свой избирательный участок и зальет зеленку в урну для голосования. После этого мужчина призвал не доверять подобным сообщениям.

