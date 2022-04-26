Суд вынес приговор фигурантам дела о мошенничестве в отношении ветерана Пронина

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Суд в Москве приговорил к 4 и 5 годам колонии общего режима двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Измайловской межрайонной прокуратуры суд приговорил 28-летнего жителя города Реутова Московской области Руслана Алимирзаева к 4 годам лишения свободы, 29-летнего жителя города Липецка Алексея Конькова – к 5 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранты были признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере").

7 июля 2021 года на домашний телефон Пронина поочередно позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Пенсионного фонда России и судебными приставами. По их словам, у пенсионера накопилась задолженность в размере 75 тысяч рублей за неуплату аренды банковской ячейки, в которой якобы хранилась денежная компенсация за предоставление некачественных услуг в частной медклинике.

Они потребовали, чтобы ветеран оформил почтовый перевод названной суммы. Пожилой мужчина прервал все разговоры и обратился к правоохранителям.

