Мошенники вновь пытались обмануть ветерана, сидевшего на параде с Путиным

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Столичные правоохранители возбудили новое дело о мошенничестве в отношении ветерана Василия Пронина, сидевшего рядом с Владимиром Путиным на параде Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.

Ветеран рассказал, что в полдень 7 июля ему на домашний телефон поочередно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Пенсионного фонда РФ и судебными приставами. Они говорили, что у пенсионера есть задолженность в размере 75 тысяч рублей за неуплату аренды банковской ячейки. В ней якобы хранилась денежная компенсация за моральный вред после предоставления некачественных услуг в частной медклинике.

После этого злоумышленники потребовали, чтобы Пронин оформил почтовый перевод на названную сумму и направил его по определенному адресу. Пожилой мужчина прервал все разговоры и обратился к правоохранителям.

В МВД сообщили, что в настоящее время мошенников ищут.

В июне этого года Пронин уже становился жертвой злоумышленников. Тогда на домашний телефон пенсионера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он смог убедить ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Это, по словам звонившего, было необходимо для поимки с поличным мошенника.

