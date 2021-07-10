Мошенники вновь пытались обмануть ветерана, сидевшего на параде с Путиным

16:03
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Столичные правоохранители возбудили новое дело о мошенничестве в отношении ветерана Василия Пронина, сидевшего рядом с Владимиром Путиным на параде Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.
Ветеран рассказал, что в полдень 7 июля ему на домашний телефон поочередно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Пенсионного фонда РФ и судебными приставами. Они говорили, что у пенсионера есть задолженность в размере 75 тысяч рублей за неуплату аренды банковской ячейки. В ней якобы хранилась денежная компенсация за моральный вред после предоставления некачественных услуг в частной медклинике.
После этого злоумышленники потребовали, чтобы Пронин оформил почтовый перевод на названную сумму и направил его по определенному адресу. Пожилой мужчина прервал все разговоры и обратился к правоохранителям.
В МВД сообщили, что в настоящее время мошенников ищут.
В июне этого года Пронин уже становился жертвой злоумышленников. Тогда на домашний телефон пенсионера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он смог убедить ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Это, по словам звонившего, было необходимо для поимки с поличным мошенника.
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