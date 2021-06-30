Путин назвал телефонных мошенников подонками

Путин назвал подонками телефонных мошенников
Владимир Путин назвал телефонных мошенников, которые обманывают пожилых людей, подонками.
"Знаете, даже не хочу комментировать. Это просто подонки – те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов. Просто подонки. И, конечно, с этим нужно бороться", – сказал президент в ходе прямой линии.
Говоря о ситуации с ветераном Великой Отечественной войны Василием Прониным, которого обманули злоумышленники, Путин подчеркнул, что с такими преступниками надо бороться.
Российский лидер увязал рост мслучаев ошенничества с незаконным оборотом персональных данных.
"Если у нас по борьбе с тяжелыми такими общественно опасными деяниями преступными ситуация складывается удовлетворительно, даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере, к сожалению, рост, и рост значительный – 25%", – рассказал он.
По его словам, в этом направлении государство, а также правоохранительные органы должны поработать очень серьезно.
96-летнего ветерана ВОВ обокрали в Москве.
Отмечалось, что на домашний телефон пенсионера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он смог убедить ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Это, по словам звонившего, было необходимо для поимки с поличным мошенника.
5 июня столичный суд отправил в СИЗО на два месяца двух мужчин, которых задержали по подозрению в совершении этого преступления.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кражу денег у 96-летнего ветерана чудовищной ситуацией.
Ранее сообщалось, что в Москве нейтрализовали банду телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров, предлагая им выплаты за ранее купленные ими лекарства и оказанные медицинские услуги. Злоумышленники представлялись сотрудниками Банка России или Арбитражного суда.
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