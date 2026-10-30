Мосводоканал предупредил москвичей о новой схеме мошенничества с поверкой счетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам под видом сотрудников АО "Мосводоканал" начали звонить мошенники и предлагать услугу по поверке счетчиков воды. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.

Аферисты просят сообщить код, поступивший на мобильный телефон, для якобы подтверждения отправки бумажного акта на почту. В компании напомнили, что Мосводоканал не выполняет поверку счетчиков воды, установленных в квартирах. Поверку она проводит только для приборов учета, которые находятся на ее балансе и в эксплуатации.

Счетчики воды в квартирах москвичей – собственность жильцов. Компания не проводит поверку таких приборов и не рекламирует эту услугу. Кроме того, не следует открывать дверь людям, которые обходят квартиры и представляются сотрудниками АО "Мосводоканал". Также нельзя сообщать коды подтверждения и личную информацию в телефонных разговорах.

Ранее эксперты столичного проекта "Перезвони сам" напомнили, что забирать чужую банковскую карту, оставленную в банкомате, может быть опасно, так как находку могут использовать в мошеннической схеме с ложными обвинениями в краже.

Злоумышленники рассчитывают на реакцию случайного прохожего. Участники инсценировки подтверждают обвинения и угрожают вызвать полицию. Испугавшись возможных последствий, человек может согласиться уладить конфликт на месте и заплатить "компенсацию".

