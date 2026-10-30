В Госдуме предложили напоминать об окончании срока действия загранпаспорта на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" обратились к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением ввести на портале "Госуслуги" персональные напоминания об истечении срока действия загранпаспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторы инициативы считают, что уведомления должны приходить за шесть, три и один месяц до даты окончания действия документа. В напоминании также должна быть ссылка на оформление нового.

Депутаты рассчитывают, что использование уже существующих реестров и каналов распространения информации поможет уменьшить количество случаев, когда люди узнают о проблеме с паспортом уже после того, как оплатили поездку. Кроме того, в таком случае россиянам не придется самим контролировать все даты.

В МВД РФ сообщили, что в российских загранпаспортах изменится бланк документа с 1 января 2027 года – из него уберут графы "Личный код" и "Учетная запись". Эти поля больше не используются в современном правовом пространстве, поэтому уже неактуальны.

Помимо того, изменится обозначение типа документа в считываемой машиной зоне паспорта. Прежние символы P, D и S заменят на новые коды: PP – для загранпаспорта гражданина РФ, PD – для дипломатического загранпаспорта и PO – для служебного загранпаспорта.