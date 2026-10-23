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23 октября, 13:21

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Эксперт Мохов предупредил о риске не вылететь за границу из-за "красивого" фото в паспорте

В РСТ предупредили о риске не вылететь за границу из-за "красивого" фото в паспорте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Отредактированное фото в документах может стать поводом отказа в выезде за границу, предупредил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что за последние полгода сотни россиян не смогли вылететь за границу из-за несоответствия их внешности фотографиям в загранпаспортах. Имея возможность прислать в МФЦ готовое фото при оформлении документа старого образца на 5 лет, туристы перед этим самостоятельно его редактируют. Самые частые проблемы заключаются в зеркальном отображении лица, а также смягчении или, наоборот, подчеркивании некоторых черт с помощью различных приложений.

Однако, по словам Мохова, массово такой проблемы в российской туриндустрии не существует.

Я пока не слышал ни одного случая, чтобы на границе задержали из-за отредактированной фотографии. Тем более, если бы сотни туристов не выпустили из России, еще и летом, в разгар сезона, это обсуждали бы с криками и воплями. Однако надо учитывать, что обрабатывать фотографии на загранпаспорт действительно категорически нельзя, потому что риск лишиться из-за этого отпуска есть всегда.
Георгий Мохов
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Он напомнил, что сотрудники пограничной службы обязаны сверять внешность туриста с фото в документе. И если возникнут трудности с идентификацией, например из-за отсутствия на снимке имеющихся у человека родинок или шрамов, специалист вправе отказать в выезде.

В данном случае турист не сможет рассчитывать на возмещение какого-либо ущерба, потому что ошибки сотрудника МВД в произошедшем нет: фотографию в анкету гражданин предоставлял самостоятельно, подчеркнул Мохов.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что поводом для запрета на выезд за границу могут стать долги по налогам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ, кредитам в размере от 30 тысяч рублей. Однако, если гражданин не рассчитается в течение двух месяцев после окончания срока, отведенного на добровольное погашение, максимальный порог составит 10 тысяч.

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