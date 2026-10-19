Эксперт Мохов назвал последствия симуляции беременности ради провоза багажа

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Пассажирке самолета, притворившейся беременной ради бесплатного провоза на себе дополнительных вещей, могут отказать в перелете. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Ранее в Сети завирусился видеоролик, в котором девушка рассказала, как притворилась беременной в московском аэропорту и таким образом бесплатно пронесла на себе перевес по вещам.

По мнению Мохова, если обман вскроется на месте, такую пассажирку могут заставить оплатить перевес по действующему тарифу, а если она не станет это делать – отказать в перевозке.





Георгий Мохов вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Отдельного установленного законом штрафа "за притворство беременной" в российском законодательстве нет. Также не существует единого федерального правила, по которому любая женщина в положении обязана предъявлять в аэропорту справку от врача.

Однако каждая конкретная авиакомпания вправе установить такие требования. Но делается это не для того, чтобы кого-то уличить в обмане, а ради оценки безопасности перелета для будущей мамы и ребенка, подчеркнул эксперт.

В свою очередь, адвокат, эксперт в области защиты прав туристов Маргарита Еремеева отметила в беседе с Москвой 24, что девушка могла даже не хитрить таким сложным способом.

Чтобы уменьшить вес багажа, бывает достаточно надеть все самые тяжелые вещи на себя. Никто не станет взвешивать пассажира, а все, что на нем, не будет считаться ручной кладью, заключила юрист.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что выезд за границу могут запретить при наличии долга по налогам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ, кредитам от 30 тысяч рублей.