МВД: требование обновить данные в разговоре может указывать на мошенничество

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МВД России предупредило о распространенных приемах телефонных мошенников, которые пытаются заставить собеседника раскрыть конфиденциальные сведения. Особую осторожность следует проявлять, если неизвестный угрожает или требует подтвердить личные данные, говорится в материалах ведомства.

По данным министерства, аферисты могут давить на страх и обещать проблемы с законом, штрафы или получение повестки. Такие угрозы призваны заставить человека действовать поспешно и не проверять услышанную информацию.

Еще один распространенный прием – просьба подтвердить данные или обновить сведения. Под этим предлогом собеседника могут попросить продиктовать или ввести код. В МВД подчеркивают, что подобные требования являются мошеннической уловкой.

Если во время разговора возникают подозрения, лучше сразу положить трубку и заблокировать номер. Чтобы проверить поступившую информацию, следует самостоятельно связаться с организацией по ее официальному и общедоступному номеру телефона.

Ранее МВД назвало признаки мошеннических интернет-магазинов. Среди них – слишком низкие цены, отсутствие сведений о продавце и невозможность выбрать привычный способ доставки.