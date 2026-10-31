Трамп заявил о работе над возвращением восьми граждан США из России

Фото: whitehouse.gov

Около восьми граждан США могут продолжать отбывать наказание в российских местах заключения. Вашингтон намерен добиваться их возвращения на родину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи со Стивеном Хаббардом в Овальном кабинете.

Журналисты спросили американского лидера, собирается ли его администрация заниматься освобождением других граждан США после возвращения Хаббарда. Трамп подтвердил, что работа в этом направлении продолжится, однако точное число остающихся в России американцев ему неизвестно.

"Мы будем работать над этим. Их может быть восемь, может быть другое число. Я слышу разные цифры, но, кажется, около восьми, и мы работаем по ним тоже", – сказал президент.

В октябре 73-летний Хаббард вернулся в США в рамках договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Американец был осужден в РФ за участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ в качестве наемника.

Хаббард с 2014 года жил на Украине. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. Ежемесячное денежное довольствие по условиям контракта составляло не менее тысячи долларов.