Песков объяснил гуманитарными соображениями освобождение американца Хаббарда

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Владимир Путин принял решение освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, по гуманитарным соображениям. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в интервью ИС "Вести".

По словам представителя Кремля, американская сторона уже некоторое время поднимала вопрос об освобождении Хаббарда. Песков также сообщил, что российские и американские спецслужбы на постоянной основе поддерживают контакты по вопросам обмена задержанными.

Решение об освобождении Хаббарда обсуждалось во время встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге 21 октября. Уиткофф выразил благодарность российскому президенту за освобождение американца.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что лично обратился к Путину с просьбой освободить 73-летнего гражданина США, осужденного в России.

По данным следствия, американец переехал в Изюм, Харьковской области еще в 2014-м, а в феврале 2022-го заключил контракт с батальоном теробороны города и за службу должен был получать не менее тысячи долларов в месяц.

В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил его к шести годам и десяти месяцам колонии за наемничество, зачтя время под стражей с апреля 2022-го. Вину Хаббард признал.