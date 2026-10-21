Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американца Хаббарда

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за освобождение 73-летнего гражданина США Стефана Хаббарда, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

"Я хотел бы сказать, что несколько дней назад я встречался с его сыном, он является священником в церкви, и мы с ним переговорили. И я благодарю вас за освобождение его отца", – сказал Уиткофф.

По словам российского президента, сейчас Хаббард находится в аэропорту Пулково.

Встреча Путина со спецпосланником США проходит в Константиновском дворце. В ходе переговоров глава государства поинтересовался результатами встречи в Норвегии, а также поблагодарил Трампа за внимание к вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Путину с просьбой освободить американца. По словам главы Белого дома, беседа была долгой.

В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима. По существу предъявленных обвинений он дал признательные показания.