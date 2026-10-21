Трамп заявил, что США никого не передавали РФ в обмен на Хаббарда

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Американская сторона никого не передавала Москве в обмен на освобождение гражданина США Стефана Хаббарда. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Стефан возвращается домой и скоро воссоединится со своей семьей. Соединенным Штатам не потребовалось ничего взамен", – написал глава Белого дома.

По словам Трампа, освобождение Хаббарда должно было произойти еще при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Задержки Трамп связал с "безуспешными переговорами".

Решение об освобождении американца обсуждалось во время встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Уиткофф выразил благодарность российскому президенту за освобождение.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что Путин принял решение освободить Хаббарда по гуманитарным соображениям. Российские и американские спецслужбы регулярно поддерживают контакты по вопросам обмена задержанными, добавил представитель Кремля.

Хаббард переехал в Изюм Харьковской области еще в 2014-м, а в феврале 2022-го заключил контракт с батальоном теробороны города и за службу должен был получать не менее тысячи долларов в месяц.

В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил его к 6 годам и 10 месяцам колонии за наемничество. Вину Хаббард признал.