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23 октября, 14:43

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Песков: освобождение Хаббарда не связано с освобождением Звинчука

Освобождение Хаббарда не связано с освобождением Звинчука – Песков

Фото: kremlin.ru

Освобождение гражданина США Стивена Хаббарда не имеет отношения к освобождению автора телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможной связи между данными событиями, представитель Кремля отметил: "Это не так".

Вопрос об освобождении американца рассматривался во время встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Уиткофф поблагодарил российского президента за освобождение.

Как пояснял Песков, Путин принял решение освободить Хаббарда, руководствуясь гуманитарными соображениями. Российские и американские спецслужбы ведут регулярные контакты по вопросам обмена задержанными.

Звинчука, в свою очередь, задержали в Черногории 9 октября. Вместе с ним задержали его супругу и некоторых членов команды. Они собирались провести съемку Цетинского монастыря, на которую ранее подавали официальный запрос.

Через некоторое время власти Черногории приняли решение о выдворении Звинчука и его спутников. Их признали угрозой национальной безопасности республики. К настоящему моменту они вернулись в Россию.

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