Пожар потушен в квартире в Хамовниках

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Пожарные ликвидировали пожар в районе Хамовники в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Уточняется, что один человек передан для осмотра медикам. По данным Агентства "Москва", в ходе тушения из горящей квартиры был спасен подросток, который сильно пострадал.

Пожар произошел в жилом доме на Погодинской улице 23 октября. По данным МЧС, в одной из квартир загорелись мебель и личные вещи. Из-за ЧП на Погодинской улице перекрыли движение транспорта. Ограничения действуют от дома 16 до Большого Саввинского переулка.

До этого пожар произошел на втором этаже здания на Краснобогатырской улице на востоке столицы. Сотрудники экстренных служб приняли меры для ликвидации возгорания и в итоге возгорание удалось полностью ликвидировать. Сведений о пострадавших не поступало.

