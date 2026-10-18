Пожар произошел в здании на Краснобогатырской улице в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на втором этаже здания на Краснобогатырской улице на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники экстренных служб приняли меры для ликвидации возгорания.

Сведений о пострадавших не поступало. Причины пожара в сообщении не уточняются.

Возгорание удалось полностью ликвидировать.

Ранее двух человек спасли при пожаре на юго-западе Москвы. Возгорание произошло на улице Академика Варги. Там загорелись вещи и мебель в одной из квартир жилого дома. Пожар оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.