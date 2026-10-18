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Пожар произошел в здании на Краснобогатырской улице в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел на втором этаже здания на Краснобогатырской улице на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.
На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники экстренных служб приняли меры для ликвидации возгорания.
Сведений о пострадавших не поступало. Причины пожара в сообщении не уточняются.
Возгорание удалось полностью ликвидировать.
Ранее двух человек спасли при пожаре на юго-западе Москвы. Возгорание произошло на улице Академика Варги. Там загорелись вещи и мебель в одной из квартир жилого дома. Пожар оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.