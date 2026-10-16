Промышленный объект загорелся в ХМАО после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Беспилотники атаковали промышленный объект в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на месте ЧП произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в мессенджере MAX.

На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба.

"Уважаемые жители Югры, прошу вас сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников", – написал Кухарук.

Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее в Шебекине в Белгородской области вражеский беспилотник ударил по автобусу. Пострадали четыре мирных жителя, состояние одной из женщин медики оценивают как тяжелое. Кроме того, из-за детонации еще одного дрона был поврежден частный дом, также загорелся легковой автомобиль.