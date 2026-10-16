Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Ленинградской областью за ночь сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере МАХ.

По его словам, на данный момент воздушных целей в небе над регионом не наблюдается. Власти ожидают отмены режима воздушной опасности в ближайшее время.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке на Батайск и девять районов региона. По его данным, силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили около 50 беспилотников и одну ракету.

В Куйбышевском районе повреждения получило остекление двух частных домов, а в Аксайском районе после атаки загорелись производственно-складские комплексы, были повреждены здания и пострадал мужчина.

Под удар также попали Багаевский, Боковский, Верхнедонский, Кашарский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы.