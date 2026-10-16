Собянин сообщил об отражении атаки уже 79 БПЛА на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны министерства обороны России сбили еще 20 летевших на Москву беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении 59 беспилотников. С учетом новых данных общее число сбитых аппаратов достигло 79.

На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели во всех четырех аэропортах московского авиаузла. Меры затронули Шереметьево, Жуковский, Домодедово и Внуково.