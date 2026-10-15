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15 октября, 12:12

Происшествия

Российские военные сбили 4 ракеты "Фламинго" при отражении атаки на Рязанский НПЗ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные сбили четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 69 беспилотников самолетного типа при попытке атаки на Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны РФ.

Попытка удара по предприятию в Рязани предпринималась с 04:00 до 07:00 15 октября. Перехватом и уничтожением целей занимались зенитные ракетные войска, истребительная и армейская авиация, а также мобильные огневые группы. Из-за падения обломков БПЛА на территории завода произошло возгорание.

По словам губернатора региона Павла Малкова, на другом предприятии Рязани повреждения получили склад и автомобили. Предварительно, пострадавших нет, на месте ЧП работали оперативные службы.

Из-за атаки дронов занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов города отменили. Ограничения ввели в целях безопасности.

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