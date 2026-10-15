Пожар произошел на НПЗ после атаки БПЛА в Рязанской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Рязанской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе после массовой атаки на регион БПЛА, сообщил губернатор Павел Малков.

Он добавил, что на территории другого предприятия Рязани повреждены склад и автомобили. По предварительной информации, никто не пострадал. В настоящий момент оценивается материальный ущерб, а на месте работают оперативные службы.

"Благодарю расчеты ПВО, мобильные огневые группы и всех, кто защищал Рязанскую область", – подчеркнул Малков.

Ранее он сообщил, что из-за массовой атаки дронов занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов Рязани отменены. Ограничения введены в целях безопасности. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.

