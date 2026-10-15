Занятия в школах и детсадах двух районов Рязани отменены из-за атак БПЛА

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов Рязани отменили из-за массовых атак беспилотников на область, сообщил глава региона Павел Малков в мессенджере МАХ.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам. Ограничения на работу образовательных учреждений ввели в целях безопасности.

Ранее в правительстве Брянской области сообщали, что в приграничных районах региона продолжают работу 61 из 98 дошкольных организаций. Часть учреждений принимает детей в дежурные группы, а остальные временно приостановили прием воспитанников до улучшения оперативной обстановки.

Власти отмечали, что детские сады посещают минимальное количество детей, чтобы снизить риски для них. Родители, имеющие возможность оставаться с детьми дома, могут временно отказаться от посещения дошкольных учреждений, при этом для воспитанников организуют небольшие занятия по видеосвязи.