14 октября, 18:36Политика
Силы ПВО уничтожили 91 БПЛА над Рязанской и Саратовской областями
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 91 вражеский беспилотник над Рязанской и Саратовской областями.
Уточняется, что за сутки 14 октября силы ПВО ликвидировали 23 БПЛА над Рязанской областью и еще 68 дронов над Саратовской областью.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак указывал, что украинские беспилотники атаковали в Саратовской и Рязанской областях два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ).
В частности, в результате атаки в городе Балакове Саратовской области оказались повреждены несколько жилых домов. Также один человек погиб. Кроме того, Киев атаковал центр обработки данных Сбербанка в Балакове. При этом все системы и сервисы банка работают в штатном режиме.