Силы ПВО уничтожили 91 БПЛА над Рязанской и Саратовской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 91 вражеский беспилотник над Рязанской и Саратовской областями.

Уточняется, что за сутки 14 октября силы ПВО ликвидировали 23 БПЛА над Рязанской областью и еще 68 дронов над Саратовской областью.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак указывал, что украинские беспилотники атаковали в Саратовской и Рязанской областях два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ).

В частности, в результате атаки в городе Балакове Саратовской области оказались повреждены несколько жилых домов. Также один человек погиб. Кроме того, Киев атаковал центр обработки данных Сбербанка в Балакове. При этом все системы и сервисы банка работают в штатном режиме.

