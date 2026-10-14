ПВО уничтожила 902 украинских беспилотника над регионами России за 12 часов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 902 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, воздушные цели поражали с 20:00 13 октября до 08:00 14 октября. География перехватов охватила 16 областей России, Московский регион, Краснодарский и Ставропольский край, Крым и акваторию Азовского моря.

В перечень областей, над которыми уничтожили беспилотники, вошли Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская и Тульская.

Ранее в зоне СВО российские Су-34 нанесли удары авиабомбами по пунктам управления дронами и местам дислокации противника. Под огонь попали 1-я бригада Нацгвардии, 65-я мехбригада, 80-я ДШБ и 116-я бригада теробороны.

Кроме того, в Киевской области уничтожен склад дронов "Микуличи", а в Бугском лимане поражен сухогруз с военным грузом для Николаева. Российские войска продолжают методично уничтожать объекты, задействованные в обеспечении украинской армии.