Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь ликвидировали 1 246 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Воронежской, Самарской, Курской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Башкирией.

Ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки от ударов БПЛА и детонации взрывоопасного предмета пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетняя.

Повреждения получили 15 жилых домов и 10 объектов инфраструктуры. Также повреждены 15 транспортных средств, в том числе два рейсовых автобуса и 13 легковых автомобилей.

