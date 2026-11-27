Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере MAX.

Данное решение принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. В ведомстве подчеркнули, что в расписании авиарейсов возможны изменения.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнули в ведомстве.

Пассажирам также напомнили, что проверить статус авиарейса можно при помощи онлайн-табло аэропорта.

Утром 27 ноября в петербургском аэропорту Пулково задержали или отменили свыше 25 рейсов. Среди задержанных рейсов значились самолеты в Сочи, Владикавказ, Краснодар, Салехард, Калининград, Нарьян-Мар, Сыктывкар, Ставрополь, Архангельск, Грозный, Минеральные Воды, Махачкалу, Самарканд и Нижнекамск.

Это произошло, так как в ночь на 27-е число Ленинградскую область атаковали беспилотники, в связи с чем в Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о ликвидации 44 дронов над областью.