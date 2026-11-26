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Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять самолеты, несмотря на сложные погодные условия. За 26 ноября они выполнили 880 рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Данные приведены по состоянию на 21:00 по московскому времени. Из-за неблагоприятной погоды задержались 8 рейсов.

В пресс-службе напомнили, что при задержках перевозчики обязаны обслуживать пассажиров по федеральным авиационным правилам. Этот документ, в частности, предписывает предоставлять напитки и питание, а также организовывать размещение людей в гостинице.

Для оперативной работы с воздушными судами и пассажирами привлекли дополнительный персонал: аэропортовые службы переведены на усиленный режим и располагают необходимыми силами и средствами для устранения последствий непогоды. Взлетно-посадочные полосы регулярно очищают и обрабатывают реагентами, чтобы обеспечить нормативный коэффициент сцепления.

Работа воздушного транспорта в Московском регионе остается на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что влияние отступающего снежного циклона еще будет ощущаться в столичном регионе 27–28 ноября. По его словам, в указанные дни местами все еще будет идти снег. Погода будет преимущественно облачной, прояснения ожидаются редкими.