26 ноября, 22:53Транспорт
Столичные аэропорты обслужили 880 рейсов в условиях непогоды 26 ноября
Фото: Москва 24
Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять самолеты, несмотря на сложные погодные условия. За 26 ноября они выполнили 880 рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.
Данные приведены по состоянию на 21:00 по московскому времени. Из-за неблагоприятной погоды задержались 8 рейсов.
В пресс-службе напомнили, что при задержках перевозчики обязаны обслуживать пассажиров по федеральным авиационным правилам. Этот документ, в частности, предписывает предоставлять напитки и питание, а также организовывать размещение людей в гостинице.
Для оперативной работы с воздушными судами и пассажирами привлекли дополнительный персонал: аэропортовые службы переведены на усиленный режим и располагают необходимыми силами и средствами для устранения последствий непогоды. Взлетно-посадочные полосы регулярно очищают и обрабатывают реагентами, чтобы обеспечить нормативный коэффициент сцепления.
Работа воздушного транспорта в Московском регионе остается на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.
Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что влияние отступающего снежного циклона еще будет ощущаться в столичном регионе 27–28 ноября. По его словам, в указанные дни местами все еще будет идти снег. Погода будет преимущественно облачной, прояснения ожидаются редкими.
Столичные аэропорты продолжают принимать и отправлять рейсы