Фото: МАХ/"Северо-Западная транспортная прокуратура"

Легковой автомобиль столкнулся с пригородным поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Водитель получил травмы, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Авария произошла на перегоне Васкелово – Орехово. Автомобилист выехал на пути перед приближающейся электричкой. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Состав, с которым произошла авария, следовал по маршруту № 7579 Санкт-Петербург – Кузнечное. Схода вагонов с рельсов не произошло. Из-за случившегося электричка № 6562 Сосново – Санкт-Петербург опоздала на 30 минут.

Ранее электропоезд столкнулся с грузовиком около железнодорожной станции Тульская в Москве. Состав по касательной задел автомобиль, часть кузова которого была на путях. Пострадавших нет, инцидент также не повлиял на движение других поездов.