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Россия не должна оказаться в ситуации, когда внешние партнеры одним нажатием кнопки могут остановить работу технологий, а также использовать их в собственных интересах. Об этом заявил Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) в Москве.

Он напомнил, что ранее иностранные партнеры покинули российский рынок, оставив предприятия в непростой ситуации.

Путин отметил, что технологии искусственного интеллекта становятся все эффективнее и вскоре без них будет сложно представить повседневную жизнь. При этом президент подчеркнул, что Россия не должна допустить использования новых разработок против ее интересов.

Отдельное внимание глава государства уделил влиянию ИИ на мировоззрение людей. По его словам, модели, созданные на основе чужих ценностей, способны незаметно передавать их миллионам пользователей и влиять на формирование их сознания.

Президент подчеркнул, что Россия располагает научными компетенциями для самостоятельного развития искусственного интеллекта. Он указал, что исследователи отечественных компаний, научных институтов и вузов входят в число самых цитируемых ученых мира в этой области. По мнению главы государства, стране необходимо самостоятельно устанавливать требования к безопасности, качеству и поведению собственных фундаментальных моделей.

Для развития отечественных ИИ-разработок Путин предложил дополнительно поддержать суверенные модели и наращивать оцифровку достоверных данных для их обучения. К этой работе он призвал подключить органы власти всех уровней, научные учреждения, организации культуры и искусства. Президент назвал ее не только вопросом технологической самостоятельности, но и условием сохранения суверенитета мышления и национальных ценностей.

Ранее Путин заявил, что внедрение искусственного интеллекта в России должно охватить все сферы экономики и жизни. Глава государства отметил, что ИИ-агенты уже способны самостоятельно выполнять задачи, планировать работу и исправлять ошибки. Для сохранения лидерства президент предложил обновить Национальную стратегию развития ИИ до 2036 года.