Фото: МАХ/"Ленинградский зоопарк"

Манулы Ленинградского зоопарка завершили зажировку к холодам. Звери уже отказываются от корма, поэтому их постепенно возвращают к привычному рациону, сообщила пресс-служба зоопарка.

Лидером по набранному весу, как и в прошлом году, стал самец Шу. В данный момент он весит 7,175 килограмма. Его невеста Пепе набрала 6,47 килограмма, а взрослая самка Намика, мать Шу, – 5,62 килограмма. Манул Свэн из-за возраста зажировался только до 4,25 килограмма.

"Младшая четверка манулов отлично отъелась до наступления холодов", – отметили в зоопарке.

Лучший аппетит оказался у Айдена – он набрал почти 5 килограммов. Берк, Батыр и Акса ели менее активно: в настоящее время они весят в среднем примерно 4,5 килограмма, и для манулов их возраста это тоже хороший результат.

Между тем манул Борис из красноярского парка "Роев ручей" за время зажировки впервые за всю историю наблюдений преодолел отметку в 7 килограммов. На плановом взвешивании вес животного составил 7 килограммов 50 граммов. При этом зверь продолжает накапливать жир к зиме.