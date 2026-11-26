Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне столкнулись с неполадками в работе голосового помощника "Алиса AI". Об этом свидетельствуют данные сервиса Detector404.

Всего за сутки количество обращений достигло 561. Пользователи сообщают об общем сбое и неполадках непосредственно в работе сервиса.

Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга (5%), Новосибирской области (4%), Москвы (4%), Ханты-Мансийского автономного округа (4%) и Ленинградской области (3%).

Ранее россияне столкнулись со сбоями в сервисах "Ростелекома". За сутки поступило более 2,7 тысячи жалоб. Больше всего проблем было зафиксировано в Новосибирской и Иркутской областях, а также в Приморском и Хабаровском крае.