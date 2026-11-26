Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Жительница Санкт-Петербурга жарила кошек в квартире и ела. Об этом РЕН ТВ рассказал источник.

"Изначально женщина сама была волонтером. Она спасала и лечила кошек", – сказала собеседница.

По данным источника, в какой-то момент в квартире жили 40 котов и кошек. Соседи жаловались на неприятный запах. Затем в квартире вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС выломали дверь. Выяснилось, что возгорание произошло по вине женщины, которая жарила кошку на сковородке на свечах.

Спасатели, как утверждается, также обнаружили в комнатах много мумифицированных останков животных. Квартира была сильно захламлена и находилась в антисанитарном состоянии. Газ и свет были отключены.

Трех котов волонтеры уже забрали. Неравнодушные соседи планируют спасти всех животных, а также пожаловаться на женщину в прокуратуру и суд. В настоящее время хозяйка кошек находится в психоневрологическом диспансере.

Ранее в Тюмени мужчина задушил свою собаку в лифте жилого дома. На записи с камеры видеонаблюдения было видно, как мужчина выходил из лифта, а собака пыталась выбежать следом. Хозяин затолкнул ее обратно ногой, продолжив удерживать поводок.

После этого двери закрылись, подъемник начал движение, а животное осталось подвешенным на поводке. Владелец животного был задержан.