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Длинная телескопическая швабра с пластиковым скребком поможет убрать наледь с балкона и кондиционера, если нет возможности попросить об услуге управляющую компанию. Об этом Москве 24 рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он подчеркнул, что самостоятельно бороться с ледяными наростами достаточно рискованно – лучше обратиться в УК за платной услугой. В среднем очистка одного балкона обходится в 1,5–3 тысячи рублей. Вызов частных промышленных альпинистов обычно дороже и начинается, как правило, от 5 тысяч за выезд.



Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Но эти суммы несопоставимы с ценой ошибки при самостоятельном сбивании сосулек. Согласно судебной практике, падение глыбы льда, например, на машину оборачивается ремонтом крыши, капота или заменой лобового стекла, и счет за восстановление легко достигает 150 тысяч рублей и выше. Если во время очистки лед случайно упадет на припаркованный автомобиль или заденет прохожего, ответственность за случившееся ляжет именно на исполнителя работ, а не на хозяина квартиры.

Заставить коммунальщиков бесплатно осуществлять услуги не получится, поскольку такие работы не входят в минимальный перечень услуг по содержанию общего имущества из постановления правительства РФ № 290.

"Наружные блоки кондиционеров и козырьки, которые не были предусмотрены изначальным проектом здания, считаются личной собственностью жильца. Если с них сорвется сосулька и пробьет крышу автомобиля, возмещать ущерб придется хозяину квартиры по статье об общих основаниях ответственности за причинение вреда (1064 ГК РФ). Помимо расходов на ремонт и утрату товарной стоимости авто, суд имеет право взыскать расходы на независимую экспертизу и услуги юристов", – предупредил Бондарь.

В случае когда наледь свисает с общей крыши дома, водостоков или проектных плит перекрытия, ситуация меняется. За общедомовое имущество отвечает управляющая компания на основании статьи 161 ЖК РФ. При обнаружении сосулек на крыше, как правило, достаточно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу и записать номер обращения.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Если жильцы все же решили убрать наледь своими силами, действовать стоит предельно осторожно. Для начала желательно попросить близких или соседей подежурить внизу у подъезда, чтобы никто не проходил под окнами, а владельцы машин успели убрать транспорт в безопасное место.

Сбивающий наледь ни в коем случае не должен высовываться наружу или вставать на подоконник. Дотянуться до льда поможет длинная телескопическая швабра с пластиковым скребком либо обычная деревянная палка. Металлические предметы вроде молотков или ломов лучше отложить в сторону, так как ими легко поцарапать фасад или повредить блок кондиционера, осколки при этом могут разлететься в сторону соседских стекол. В свою очередь, поддевать лед удобнее у самого края, чтобы он падал строго вниз, заключил эксперт.

Ранее эксперт в области жилищного права и коммунального хозяйства Виктор Федорук предупредил, что новогодние елки и объемные декоративные фигуры в подъезде не должны перегораживать пути эвакуации, то есть стоять у дверей и сужать проходы. В случае проверки МЧС подобное оформление могут посчитать нарушением и оштрафовать виновного по статье 20.4 КоАП РФ на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

