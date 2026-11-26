Фото: depositphotos/AndreyPopov

Забайкальский районный суд признал гражданина Китая виновным в контрабанде золота на 49,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Забайкальского края.

Выяснилось, что гражданин нашел 10 золотых слитков рядом с мусорным контейнером в Забайкальске и решил переместить их в КНР. Найденные слитки иностранец спрятал под корпусом подлокотника между сиденьями микроавтобуса, на котором пересекал границу.

Однако его задержали на МАПП "Забайкальск" Читинской таможни. Мужчину признали виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важного товара в крупном размере.

С учетом признания вины и других смягчающих обстоятельств ему назначено 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Все золото конфисковано.

Ранее ювелирные изделия и 376 самоцветов на общую сумму 44,3 миллиона рублей обнаружили у 46-летнего россиянина в аэропорту Домодедово. Пассажир прибыл из Таиланда через Дубай и попытался пройти таможенный контроль по зеленому коридору. Мужчина объяснил, что приобрел камни в Таиланде для перепродажи в России.

