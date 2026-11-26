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Армения должна полностью заменить российских пограничников на собственных в ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Председатель армянского правительства также выразил благодарность пограничникам из РФ. Он подчеркнул, что теперь Еревану пора взять ответственность за свои рубежи на себя.

С 1992 года российские военные охраняют границу Армении с Турцией и Ираном. В 2024 году Ереван принял решение самостоятельно обслуживать контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц, а с 1 января прошлого года армянские пограничники полностью контролируют блокпост на границе с Ираном.

При этом Москва и Ереван условились и дальше совместно охранять рубежи республики.

В апреле Пашинян также сообщал, что армянские пограничники начнут заменять российских коллег на границе Армении с Турцией и Ираном. Политик добавил, что сейчас Армения платит пограничникам из России, которые, в свою очередь, просили повышения зарплат. В связи с этим Ереван рассчитал, что увеличенные средства можно будет потратить на развитие своего пограничного потенциала.