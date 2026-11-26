Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov​

Годовая прибавка к пенсиям неработающих россиян в 2027 году будет сопоставима с размером 13-й пенсии. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По его словам, ежемесячные выплаты увеличатся в среднем на 2,4 тысячи рублей и достигнут 30,2 тысячи рублей. За год сумма повышения составит около 28,8 тысячи рублей.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить количество пенсионных баллов за уход за маленькими детьми. Он направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову инициативу начислять по 10 баллов за каждый полный год ухода за ребенком до полутора лет.

Сейчас за первого ребенка предусмотрено 2,7 балла, за второго – 5,4, а за третьего – 8,1.

