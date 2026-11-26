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Террористическая активность Украины в Средиземном море и на Балтике не может не вызывать озабоченность прибрежных государств, в том числе участниц Североатлантического альянса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля предупредил, что действия Киева по расширению географии конфликта потенциально очень опасны.

"Конечно же, расширения географии никто бы не хотел, и это потенциально очень опасные действия киевского режима", – подчеркнул он.

Комментируя финансовую поддержку Украины, заложенную в европейский бюджет на семилетку, Песков отметил, что граждане стран Евросоюза в итоге обнаружат в кошельках меньше денег. Средства, которые могли бы пойти на ремонт школ, строительство больниц и социальных учреждений, выплату пособий и повышение зарплат учителям и врачам, будут направлены на снаряды.

По его словам, Киев, подстрекаемый Европой, менее склонен к мирному процессу и больше настроен продолжать конфликт в ущерб интересам граждан Украины и стран ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за удар по сухогрузу Sparta II в нейтральных водах Финского залива. По его словам, судно могло считаться законной целью, поскольку якобы транспортировало оружие. При этом он признал, что атака напугала некоторых союзников Украины.

Песков, комментируя это, заявил, что нападение на сухогруз может обострить обстановку в регионе. РФ рассчитывает, что страны Балтии воспользуются своим влиянием на Киев, чтобы предостеречь украинские власти от дальнейшего расширения террористической активности на Балтике.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус предупредил об опасности распространения конфликта на регион Балтийского моря. Он указал на необходимость для Киева учитывать риски дальнейшего расширения конфликта.

