Фото: depositphotos/JaneUK

Обмен пленными между Россией и Украиной может состояться в скором времени. Сейчас спецслужбы обеих стран составляют списки с участием посредников и омбудсменов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, работа по исполнению договоренностей, достигнутых в рамках последнего раунда трехсторонних переговоров, продолжается. Песков рассчитывает, что она завершится в скором времени.

"И тогда этот действительно большой обмен сможет состояться", – сказал представитель Кремля.

Сколько военнопленных планируют обменять и когда именно это планируется сделать, Песков не уточнил.

Обмен пленными между Россией и Украиной был согласован в рамках переговоров, прошедших в Абу-Даби 10–11 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подтвердила подготовку к масштабной процедуре.

Спецпосланники американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер также подключились к работе. По их оценке, предстоящий обмен станет крупнейшим с начала спецоперации.