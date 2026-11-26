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Владимир Путин еще не решил, будет ли он лично присутствовать на саммите "Большой двадцатки". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

"Решение о посещении саммита "Большой двадцатки" в Майами президентом еще не принято", – заявил он.

Мероприятие пройдет 14–15 декабря. В МИД России заявили, что делегация примет участие в саммите G20 на высоком уровне, однако ее состав пока не определен.

В США неоднократно выражали желание видеть Путина на мероприятии. При этом глава евродипломатии Кая Каллас выступила против приглашения российского президента, заявив, что его присутствие может способствовать возвращению России на международные площадки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ назвала Каллас "пугалом в еэсовском саду" и заявила, что ее мнение относительно саммита никого не интересует.