Фото: MAX/"МЧС Алтайского края"

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Кулундинского района Алтайского края после хлопка газа в многоквартирном доме в селе Кулунда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника прокурора региона Марию Антошкину.

По ее словам, прокуратура края контролирует устранение последствий происшествия. В связи с произошедшим организовано надзорное сопровождение.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошел 24 ноября. В результате начался пожар и обрушились верхние этажи второго подъезда. Известно о двух погибших, разбор завалов завершили.

По предварительным данным оперативных служб, причиной разрушений стало взрывное сгорание скопившегося бытового газа. Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура начала проверку соблюдения требований к эксплуатации газового оборудования.