Фото: MAX/"МЧС Алтайского края"

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Алтайском крае увеличилось до 2 человек, сообщили ТАСС в центре управления регионом.

Фрагментированные останки второго погибшего нашли во время разбора обломков здания в селе Кулунда. Личность обнаруженного погибшего пока не установлена. Его пол и возраст предстоит определить экспертам.

Взрыв с последующим пожаром произошел 24 ноября в пятиэтажном доме на Промышленной улице. После происшествия верхние этажи здания обрушились.

Первоначально сообщалось об одном погибшем. Возгорание, возникшее после взрыва, удалось локализовать на площади около 60 квадратных метров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Хозяйку квартиры, в которой произошел взрыв, пока не обнаружили.