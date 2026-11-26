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КНДР добилась новых рекордных показателей в производстве ядерного оружия. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

25 ноября Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия. Там ему представили сводный отчет о работе учреждения за 2026 год и ознакомили с результатами его деятельности.

Во время визита лидер КНДР изучил назначение и технические характеристики различных модернизированных боевых изделий. Он также положительно оценил выполнение задач по последовательному увеличению мощностей производства ядерных материалов.

Наращивание таких мощностей проводится с учетом перспективных потребностей укрепления и технического совершенствования ядерных сил страны. Ким Чен Ын отметил, что технологические преобразования, достигнутые учеными, уже влияют на качественное и количественное совершенствование ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что КНДР впервые изменила закрепленные в конституции параметры государственного флага. Теперь его высота и ширина должны соотноситься как 1:1,65 вместо прежних 1:2. Пропорция, установленная после основания республики в 1948 году, сохранялась и в редакции конституции 2019 года.