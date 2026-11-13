КНДР впервые с момента основания изменила пропорции государственного флага

Фото: 123RF.соm/diy13

Северная Корея пересмотрела закрепленные в конституции параметры государственного флага. Теперь его высота и ширина должны соотноситься как 1:1,65 вместо прежних 1:2. Об этом свидетельствует обновленная редакция основного закона, опубликованная на государственном портале "Нэнара".

Изменения внесли в статью 166 конституции. В ней теперь указано, что соотношение высоты и ширины флага составляет 1:1,65.

Прежняя пропорция сохранялась с момента основания КНДР в 1948 году. Она оставалась неизменной и в редакции конституции 2019 года. Таким образом, страна впервые за всю свою историю пересмотрела установленные параметры полотнища.

При этом само описание государственного символа в обновленном основном законе не изменилось. На флаге по-прежнему предусмотрена широкая красная полоса в центре, узкие белые полосы над и под ней, а также синие полосы по краям. В белом круге у древка на красном фоне расположена красная пятиконечная звезда.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын готовит себе преемницу – власть по наследству может перейти к его 13-летней дочери Ким Чжу Э. Девочка регулярно появляется рядом с отцом на крупных государственных событиях – военных парадах, испытаниях баллистических ракет и официальных приемах.