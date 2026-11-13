Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 04:52

Политика

КНДР впервые с момента основания изменила пропорции государственного флага

Фото: 123RF.соm/diy13

Северная Корея пересмотрела закрепленные в конституции параметры государственного флага. Теперь его высота и ширина должны соотноситься как 1:1,65 вместо прежних 1:2. Об этом свидетельствует обновленная редакция основного закона, опубликованная на государственном портале "Нэнара".

Изменения внесли в статью 166 конституции. В ней теперь указано, что соотношение высоты и ширины флага составляет 1:1,65.

Прежняя пропорция сохранялась с момента основания КНДР в 1948 году. Она оставалась неизменной и в редакции конституции 2019 года. Таким образом, страна впервые за всю свою историю пересмотрела установленные параметры полотнища.

При этом само описание государственного символа в обновленном основном законе не изменилось. На флаге по-прежнему предусмотрена широкая красная полоса в центре, узкие белые полосы над и под ней, а также синие полосы по краям. В белом круге у древка на красном фоне расположена красная пятиконечная звезда.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын готовит себе преемницу – власть по наследству может перейти к его 13-летней дочери Ким Чжу Э. Девочка регулярно появляется рядом с отцом на крупных государственных событиях – военных парадах, испытаниях баллистических ракет и официальных приемах.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика