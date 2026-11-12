При пожаре в жилом доме на востоке Москвы есть погибшие

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Возгорание произошло в квартире жилого дома на Алтайской улице в Москве. В результате пожара есть погибшие. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.

Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее в Серпухове произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, спасатели эвакуировали 50 человек. Информация о пострадавших не поступала.