12 ноября, 23:20Происшествия
При пожаре в жилом доме на востоке Москвы есть погибшие
Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Возгорание произошло в квартире жилого дома на Алтайской улице в Москве. В результате пожара есть погибшие. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.
На месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.
Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее в Серпухове произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, спасатели эвакуировали 50 человек. Информация о пострадавших не поступала.