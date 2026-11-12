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12 ноября, 20:44

Транспорт

Москвичей призвали отказаться от поездок на авто вечером 13 ноября из-за дождя со снегом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сильный дождь и мокрый снег ожидаются местами в Москве во второй половине дня 13 ноября. В связи с ухудшением погоды столичный Дептранс рекомендовал горожанам по возможности отказаться от поездок на автомобиле и воспользоваться метро, МЦК и МЦД.

Водителям, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю, посоветовали не выезжать на дороги. Перед поездкой автомобилистам рекомендуют проверить работу стеклоочистителей, уровень омывающей жидкости и состояние шин.

Во время движения необходимо увеличить дистанцию, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. При ухудшении видимости следует остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погодных условий. Также водителям напомнили о необходимости заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам посоветовали быть внимательнее в темное время суток, во дворах и при переходе дороги, а также использовать световозвращающие элементы. Прежде чем выходить на проезжую часть, нужно убедиться, что автомобиль полностью остановился.

В Москве 13-го числа с 09:00 до 21:00 будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Аналогичные меры коснутся Подмосковья.

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