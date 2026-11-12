Variety: умерла актриса Ирма Холл, сыгравшая в "Играх джентльменов"

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Американская актриса Ирма Холл, которая сыграла в фильме "Игры джентльменов", умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщил журнал Variety.

В картине Холл исполнила роль набожной домовладелицы Марвы Мансон. В проекте она сыграла вместе с актером Томом Хэнксом.

Холл родилась в 1935 году в штате Техас. До начала своей карьеры в 1984 году женщина преподавала французский и испанский языки.

За свою жизнь актриса исполнила приблизительно 97 ролей во многих проектах, включая "Целитель Адамс" (1998), "Нечего терять" (1997) и "Обратная тяга" (1991). Она также снималась в сериале "Чикаго в огне".